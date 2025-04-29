Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?
Okulların ne zaman kapanacağıyla ilgili tatil araştırmaları başladı. Yaz tatiliyle birlikte 3 aylık bir dinlenme sürecine girecek olan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime çevrildi. Okulların kapanacağı tarihle ilgili ise ortaya atılan iddiaların ardından bazı öğrenciler, "Okullar ne zaman, erken mi kapanacak? Yaz tatili kısalacak mı?" Sorularına yanıt arıyor. Peki, 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?
2025 yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili araştırmalar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini sürebilmek için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında yayımlanan 2025 iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?