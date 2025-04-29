Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?

2025 yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili araştırmalar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini sürebilmek için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında yayımlanan 2025 iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?