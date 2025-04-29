Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?

Okulların ne zaman kapanacağıyla ilgili tatil araştırmaları başladı. Yaz tatiliyle birlikte 3 aylık bir dinlenme sürecine girecek olan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime çevrildi. Okulların kapanacağı tarihle ilgili ise ortaya atılan iddiaların ardından bazı öğrenciler, "Okullar ne zaman, erken mi kapanacak? Yaz tatili kısalacak mı?" Sorularına yanıt arıyor. Peki, 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?

Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı? - 1

2025 yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili araştırmalar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini sürebilmek için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında yayımlanan 2025 iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?

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Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı? - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı? - 3

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı? - 4

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, KISALACAK MI?

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor.

20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

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