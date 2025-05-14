Okulların kapanış tarihi MEB takvimi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanacak mı? Yaz tatili bu yıl kaç gün?

2025 yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca öğrenci mayıs ayına girilmesiyle birlikte, "Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?" Sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sene başında yayımladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi sonrasında okulların bu yıl kapanacağı ve 3 aylık yaz tatilinin başlayacacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? İşte MEB karne günü tarihi.