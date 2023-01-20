Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

"HİKAYE KİTAPLARINA GEÇTİK"

Zilan'ın şu anda çok iyi durumda olduğunu anlatan Terim, şöyle konuştu:

"Hikaye kitaplarına geçtik. İkinci dönem çok daha iyi olacak. Dersten ziyade oyun oynamayı ve resim çizmeyi çok seviyor. Çeşitli oyunlar öğrendik. Mangala ve satranç gibi hafıza geliştirme oyunları oynuyoruz. Zilan'ın eğitimi için gösterdiğim çabadan dolayı babası bize bir kuzu hediye etti. Bu benim için çok anlamlıydı. Burada eğitim adına küçük bir fidan diktik. Gelecekte bu fidan ülkemizin istikbalini en iyi şekilde temsil edecek ormanlarımızın bir parçası olacaktır. Bugün bizim en mutlu günlerimizden biri."