DHBT KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 KPSS DHBT başvuruları ne zaman? KPSS DHBT sınavı ne zaman?

2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından İlahiyat Fakültesi mezunu memur adaylarının KPSS DHBT araştırmaları hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 2024 başvuru ve oturum tarihi sorgulanıyor. Peki, 2024 KPSS DHBT başvuruları ne zaman? KPSS DHBT sınavı ne zaman?

DHBT KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 KPSS DHBT başvuruları ne zaman? KPSS DHBT sınavı ne zaman? - 1

ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. İşte, 2024 KPSS DHBT başvuru ve sınav takvimi...

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DHBT KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 KPSS DHBT başvuruları ne zaman? KPSS DHBT sınavı ne zaman? - 2

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu başvuruları 9 Ağustos-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

DHBT KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 KPSS DHBT başvuruları ne zaman? KPSS DHBT sınavı ne zaman? - 3

2024 ÖNLİSANS KPSS OTURUMU NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı uygulamalarıyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Ersoy, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak" ifadesini kullandı.

ÖSYM Başkanı'nın açıklamasına göre; 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül’de yapılacak.

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