DHBT KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 KPSS DHBT başvuruları ne zaman? KPSS DHBT sınavı ne zaman?
2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından İlahiyat Fakültesi mezunu memur adaylarının KPSS DHBT araştırmaları hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 2024 başvuru ve oturum tarihi sorgulanıyor. Peki, 2024 KPSS DHBT başvuruları ne zaman? KPSS DHBT sınavı ne zaman?
ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. İşte, 2024 KPSS DHBT başvuru ve sınav takvimi...