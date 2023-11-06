ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Önlisans sınavı ne zaman?

2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından önlisans mezunu memur adaylarının KPSS oturumu araştırmaları hız kazandı. İki yıl ara ile ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın, 2024 başvuru ve oturum tarihi sorgulanıyor. Peki, 2024 Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Önlisans sınavı ne zaman?

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Önlisans sınavı ne zaman? - 1

ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. İşte, 2024 Önlisans KPSS başvuru ve sınav takvimi...

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ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Önlisans sınavı ne zaman? - 2

2024 ÖNLİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS 2024 Önlisans sınavı başvuruları 13 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Önlisans sınavı ne zaman? - 3

2024 ÖNLİSANS KPSS OTURUMU NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı uygulamalarıyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Ersoy, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak" ifadesini kullandı.

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Önlisans sınavı ne zaman? - 4

ÖSYM Başkanı'nın açıklamasına göre; 2024 KPSS Önlisans oturumu 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

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