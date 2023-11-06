ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Önlisans sınavı ne zaman?
2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından önlisans mezunu memur adaylarının KPSS oturumu araştırmaları hız kazandı. İki yıl ara ile ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın, 2024 başvuru ve oturum tarihi sorgulanıyor. Peki, 2024 Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Önlisans sınavı ne zaman?
ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. İşte, 2024 Önlisans KPSS başvuru ve sınav takvimi...