Ortak sınav örnek soru kitapçıkları yayımlandı: 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığınca ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçıklarının yayımlanması ardından gözler bir kez daha sınav takvimine çevrildi. Peki, 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman?

Ortak sınav örnek soru kitapçıkları yayımlandı: 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman? - 1

Millî Eğitim Bakanlığı2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını paylaştı. Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları için konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

EĞİTİM HABERLERİ

Ortak sınav örnek soru kitapçıkları yayımlandı: 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman? - 2

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara vermeleri gereken cevaplara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

Ortak sınav örnek soru kitapçıkları yayımlandı: 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman? - 3

2.DÖNEM 2.ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı.

ORTAK SINAV SORU KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN

Ortak sınav örnek soru kitapçıkları yayımlandı: 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman? - 4

Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak. Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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