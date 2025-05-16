Ortak sınav örnek soru kitapçıkları yayımlandı: 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığınca ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçıklarının yayımlanması ardından gözler bir kez daha sınav takvimine çevrildi. Peki, 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığı2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını paylaştı. Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları için konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.