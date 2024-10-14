Ortak sınav takvimi açıklandı: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1.dönem ortak sınavlar ne zaman?

Ortak sınav takvimi belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı. Peki, 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1.dönem ortak sınavlar ne zaman?

Ortak sınav takvimi açıklandı: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1.dönem ortak sınavlar ne zaman? - 1

Ortak sınav uygulaması devam ediyor. Geçen yıl Resmî Gazete'de yayımlanan "Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti. Yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu eğitim öğretim yılında ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde ülke genelinde uygulanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Ortak sınav takvimi açıklandı: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1.dönem ortak sınavlar ne zaman? - 2

ÖĞRENCİ TOPLU LİSTELERİ YAYIMLANACAK

Ülke, il, ilçe ve okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak. Okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacak. Okullarda, uygulamalı sınavlar hariç tüm sınavların soruları cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşacak.

Ortak sınav takvimi açıklandı: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1.dönem ortak sınavlar ne zaman? - 3

ORTAK SINAV TAKVİMİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025".

Ortak sınav takvimi açıklandı: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1.dönem ortak sınavlar ne zaman? - 4

Ortak sınavların yapılacağı kademe sayısı artırıldı

Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,



10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,



10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:

7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

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