Ortak sınav takvimi açıklandı: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1.dönem ortak sınavlar ne zaman?
Ortak sınav takvimi belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı. Peki, 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1.dönem ortak sınavlar ne zaman?
Ortak sınav uygulaması devam ediyor. Geçen yıl Resmî Gazete'de yayımlanan "Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti. Yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu eğitim öğretim yılında ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde ülke genelinde uygulanacak.