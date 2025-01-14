Ortak sınavın soruları ve cevap anahtarları nasıl sızdırıldı? Ne olduysa o iki saatte oldu!

“Ortak sınav sorularının çok kolay ve bilgi temelli olmadığını görebiliyoruz.” diyen Kutlu, şunları söyledi:

“Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi gibi okulların öğrencilerinin seviyelerine erişmek çok zor. Onları ayırmak lazım. Ancak edebiyat dersinde öğrencilerin bilgisi; eser, eserin konusu, yazarın onu ele alış biçimi, ana kahraman, yardımcı kahramanlar, toplumsal yaşam biçimiyle eserin ilişkisi, yazarın yetiştiği ortamın eserine yansıması, diğer eserlerle bağlantıları gibi sorularla ölçülmesi gerekir.

Oysa ortak sınavda çoban Hasan’ın buzağıları kaybetmesi nedeniyle özür dilemesi gerektiği gibi basit yanıtlara dayalı ilkokul düzeyinde sorular görüyoruz. Kişisel düşünceme göre ortalama bir öğrencinin okuduğunu anlama becerisi zayıf, okuma hızı düşük.

Dolayısıyla soruların yanıtsız kalmaması için öğrencilerin önüne kolay sorular gidiyor.”