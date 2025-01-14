Ortak sınavın soruları ve cevap anahtarları nasıl sızdırıldı? Ne olduysa o iki saatte oldu!
İstanbul’daki liselerde hafta sonu yapılan ortak sınavda sorular sızdırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 okulda yeniden sınav yapılmasına karar verdi. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları, sınavdan iki saat önce dijital iletişim kanalları üzerinden okullara iletiliyor. Sorular daha sonra fotokopi makinesiyle çoğaltılıp, sınava geçiliyor. Peki sorular nasıl sızdırıldı? Eğitim uzmanları ve okul yöneticileri, bu olayın yaşanmasında okulların başarı kaygısıyla soruları öğrencilere vermiş olabileceğine dikkat çekiyor.
İstanbul’daki liselerde geçen hafta yapılan ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları sızdırıldı.
Olay üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme başlattı.
Alınan kararla 6 okulda sınavlar iptal edildi. Hangi okullarda sınavların iptal edildiği ise açıklanmadı.Peki o sorular nasıl sızdırıldı?