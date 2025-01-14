Ortak sınavın soruları ve cevap anahtarları nasıl sızdırıldı? Ne olduysa o iki saatte oldu!

İstanbul’daki liselerde hafta sonu yapılan ortak sınavda sorular sızdırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 okulda yeniden sınav yapılmasına karar verdi. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları, sınavdan iki saat önce dijital iletişim kanalları üzerinden okullara iletiliyor. Sorular daha sonra fotokopi makinesiyle çoğaltılıp, sınava geçiliyor. Peki sorular nasıl sızdırıldı? Eğitim uzmanları ve okul yöneticileri, bu olayın yaşanmasında okulların başarı kaygısıyla soruları öğrencilere vermiş olabileceğine dikkat çekiyor.

Ortak sınavın soruları ve cevap anahtarları nasıl sızdırıldı? Ne olduysa o iki saatte oldu! - 1

İstanbul’daki liselerde geçen hafta yapılan ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları sızdırıldı.

Olay üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme başlattı.

Alınan kararla 6 okulda sınavlar iptal edildi. Hangi okullarda sınavların iptal edildiği ise açıklanmadı.

Peki o sorular nasıl sızdırıldı?

EĞİTİM HABERLERİ

Ortak sınavın soruları ve cevap anahtarları nasıl sızdırıldı? Ne olduysa o iki saatte oldu! - 2

O İKİ SAATTE NE YAŞANDI?

Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları sınav günü PDF dosyası olarak, dijital iletişim kanalları üzerinden okullara iletiliyor.

Daha sonra okullar, soruları fotokopi makinesiyle çoğaltıyor.

Soruların okula iletilmesi ile sınavın başlaması arasında yaklaşık iki saatlik bir süre var.

Söz konusu sızma olayının da bu iki saatte yaşanmış olabileceği belirtiliyor.
Ortak sınavın soruları ve cevap anahtarları nasıl sızdırıldı? Ne olduysa o iki saatte oldu! - 3

HORMONLU NOT KAYGISI

Hürriyet gazetesinin haberine göre, bir diğer ihtimal ise hormonlu not kaygısı.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) okulların YKS’de öne çıkabilmesi için büyük önem taşıyor.

Bazı okullar da not bol kepçe notlarla öğrencilerinin yüksek OBP almasını ve YKS’de avantaj sağlamasını hedefleyebiliyor.

Bazı eğitimcilerin, kendi yöneticileri gözünde başarısız duruma düşmek istememeleri ve yüksek OBP alacak öğrencilere merkezi sınavlarda başarı elde etmek istekleri de ortak sınavların güvenliği için zafiyet yaratıyor.
Ortak sınavın soruları ve cevap anahtarları nasıl sızdırıldı? Ne olduysa o iki saatte oldu! - 4

“YKS KAYGISI OLABİLİR”

Konuyla ilgili olarak görüşüne başvurulan Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Dr. Ömer Kutlu, “YKS’de çeyrek, yarım puanlar bile binlerce kişinin sıralamasında etkili oluyor. Burada da OBP’nin önemi artıyor. Okullar da bunu bildikleri için öğrenci notlarını artırma yoluna gidebiliyorlar. Soruların sızmasında bu durumun etkili olma ihtimali söz konusu.” diye konuştu.

Ortak sınavın soruları ve cevap anahtarları nasıl sızdırıldı? Ne olduysa o iki saatte oldu! - 5

“Ortak sınav sorularının çok kolay ve bilgi temelli olmadığını görebiliyoruz.” diyen Kutlu, şunları söyledi:

“Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi gibi okulların öğrencilerinin seviyelerine erişmek çok zor. Onları ayırmak lazım. Ancak edebiyat dersinde öğrencilerin bilgisi; eser, eserin konusu, yazarın onu ele alış biçimi, ana kahraman, yardımcı kahramanlar, toplumsal yaşam biçimiyle eserin ilişkisi, yazarın yetiştiği ortamın eserine yansıması, diğer eserlerle bağlantıları gibi sorularla ölçülmesi gerekir.

Oysa ortak sınavda çoban Hasan’ın buzağıları kaybetmesi nedeniyle özür dilemesi gerektiği gibi basit yanıtlara dayalı ilkokul düzeyinde sorular görüyoruz. Kişisel düşünceme göre ortalama bir öğrencinin  okuduğunu anlama becerisi zayıf, okuma hızı düşük.

Dolayısıyla soruların yanıtsız kalmaması için öğrencilerin önüne kolay sorular gidiyor.”

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