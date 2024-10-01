Ortak sınavlar ne zaman başlayacak? 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav takvimi
Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ardından gözler sınav takvimine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ülke genelinde ortak sınav uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı. Peki, Ortak sınavlar ne zaman başlayacak? 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav takviminin ayrıntılarını derledik.
2024 2025 eğitim öğretim dönemi 1.dönem ortak sınav tarihleri belli oldu. Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak.