Ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıldan itibaren başlatılacak. MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki, ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.