Ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıldan itibaren başlatılacak. MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki, ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri...

Ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

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Ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri - 2

ORTAK SINAV TARİHLERİ

Ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

Ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri - 3

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri - 4

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR SORULACAK

2023-2024 eğitim öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin birinci dönem ikinci yazılılarıyla ikinci dönem birinci yazılılarının, 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin birinci dönem ikinci yazılılarıyla ikinci dönem birinci yazılılarının ortak yapılacağı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bu öğretim yılı için Bakanlıkça belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli ortak yazılı sınavlar da yapılabilecek. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı, milli eğitim müdürlüklerince okullara duyurulacak. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlıkça, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak."

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların sorularının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderileceği bildirilen açıklamada, "Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce, değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri - 5

ZORLUK DERECESİ OKULDAKİ SINAVLARLA AYNI OLACAK

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasında soru-cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek. Her sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir.

Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak. Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacak."

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