Ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflara uygulanacak? Ortak sınav konuları ve tarihleri

ZORLUK DERECESİ OKULDAKİ SINAVLARLA AYNI OLACAK

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasında soru-cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek. Her sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir.



Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak. Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacak."