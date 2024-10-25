Ortak sınavlar ne zaman? MEB 1.dönem ortak sınav takvimi (6, 7, 9 ve 10. sınıf)
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl da sürecek. Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Ortak sınavlar için geri sayım sürüyor. Geçen yıl Resmî Gazete'de yayımlanan "Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti. Yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. 1.dönemin ilk ortak sınavları ekim ayında gerçekleştirilecek.