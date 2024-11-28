Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 1.dönem 2. ortak sınav tarihleri duyuruldu
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. dönem 2. sınav takvimini açıkladı. MEB ortak sınav takvimine göre, 1. dönem 2. yazılı sınavı aralık ayı itibariyle başlayacak. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, tarih araştırması yapıyor. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 1.dönem 2. ortak sınav tarihleri haberimizin ayrıntısında...
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı alınmıştı.