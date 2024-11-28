Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 1.dönem 2. ortak sınav tarihleri duyuruldu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. dönem 2. sınav takvimini açıkladı. MEB ortak sınav takvimine göre, 1. dönem 2. yazılı sınavı aralık ayı itibariyle başlayacak. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, tarih araştırması yapıyor. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 1.dönem 2. ortak sınav tarihleri haberimizin ayrıntısında...

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 1.dönem 2. ortak sınav tarihleri duyuruldu - 1

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı alınmıştı.

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Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 1.dönem 2. ortak sınav tarihleri duyuruldu - 2

Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu eğitim öğretim yılında ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde ülke genelinde uygulanacak.

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 1.dönem 2. ortak sınav tarihleri duyuruldu - 3

1.DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

1.dönemin ilk ortak sınavlarına ekim ayında katılan öğrenciler, 2. ortak sınav tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 1. dönem 2. ortak sınavlar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 1.dönem 2. ortak sınav tarihleri duyuruldu - 4

Sınav 7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü, 7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

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