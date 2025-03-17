imsakiye

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2.dönem ilk ortak sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2.dönem ilk ortak sınav takvimini paylaştı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre, 2. dönem 1. ortak sınavlar, Mart ayında gerçekleşecek.

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2.dönem ilk ortak sınav takvimi - 1

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl da kapsamı genişetilmiş şekilde devam edecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2.dönem ilk ortak sınav takvimi - 2

Bu yıl ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu eğitim öğretim yılında ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde ülke genelinde uygulanacak.

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2.dönem ilk ortak sınav takvimi - 3

ORTAK SINAV TAKVİMİ

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle: 

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2.dönem ilk ortak sınav takvimi - 4

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025,

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

DAHA FAZLA GÖSTER