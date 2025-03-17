Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2.dönem ilk ortak sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2.dönem ilk ortak sınav takvimini paylaştı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre, 2. dönem 1. ortak sınavlar, Mart ayında gerçekleşecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl da kapsamı genişetilmiş şekilde devam edecek.