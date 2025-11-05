Ortak yazılı sınavlar devam ediyor: Ortak yazılı sınav soruları cevapları nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları erişime açıldı. Öğrenciler, sınavda verdikleri yanıtları kontrol etmek ve doğru cevapları öğrenmek için MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (ÖDSGM) resmi internet sitesi üzerinden sorulara ulaşabiliyor.