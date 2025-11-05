Ortak yazılı sınavlar devam ediyor: Ortak yazılı sınav soruları cevapları nasıl görüntülenir?
05.11.2025 14:09
Haber Merkezi
"Ülke geneli ortak yazılı sınav" uygulaması kapsamında 1. dönem 1. yazılı sınavları devam ediyor. 4 Kasım 2025 tarihinde 7. sınıf Türkçe dersi için ülke geneli ortak yazılı sınavlar, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Peki, ortak yazılı sınav soruları cevapları nasıl görüntülenir?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarının tarihlerini açıklamıştı. Buna göre, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar 6 Kasım tarihinde tamamlanacak. 7. sınıf Türkçe dersi sınavları 4 Kasım 2025'te tamamlandı, 8. sınıf Türkçe dersinin ortak sınavları ise 5 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.
ORTAK YAZILI SINAV SORULARI CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları erişime açıldı. Öğrenciler, sınavda verdikleri yanıtları kontrol etmek ve doğru cevapları öğrenmek için MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (ÖDSGM) resmi internet sitesi üzerinden sorulara ulaşabiliyor.
ONLİNE OLARAK PAYLAŞILDI
Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, öğrenciler sınıf ve ders düzeyine göre hazırlanan kitapçıklara “https://odsgm.meb.gov.tr” adresinden ulaşabilecek.
Site üzerinde yer alan "Ortak Yazılı Sınavlar" bölümünden dönem, sınıf ve ders seçimi yapılarak ilgili soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF formatında indirilebiliyor.
7. Sınıf Türkçe (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
7. Sınıf Türkçe (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
MAZERET SINAVLARI
Geçerli mazereti nedeniyle sınava katılamayan öğrenciler, 18 Kasım 2025 Salı günü yapılacak mazeret sınavına alınacak. Sınava katılamama durumu, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde veliler tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.