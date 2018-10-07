Ortaöğretim düzeyi KPSS yapıldı
Anadolu Ajansı, DHA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), ortaöğretim düzeyi 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı.
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan yaklaşık 3 milyon adayın girmesi beklenen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı 10.15'te başladı. 130 dakika süren sınav saat 12.25'te bitti.
Adaylar sınava girmek için erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezlerine gelen adaylar sınav görevlileri tarafından aranarak içeri alındı.
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2Sınava girecek olan adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine de izin verilmedi.
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3Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi.
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EHLİYETLE GELEN ADAY, SINAVA GİREMEDİİzmir'de sınava, kimlik kartı olmadan girmek isteyen bir kişi ise içeri alınmadı. Kimlik kartını araçta unuttuğunu söyleyen aday, sınava 5 dakika kala koşarak kimliğini almaya gitti. Sınava 1 dakika kala salona gelen aday, bu kez kimlik kartı yerine ehliyetini getirince, sınava alınmadı. Sınava girmek için Urla'dan gelen Melek Yıldız, kimliğini takside unutunca gözyaşlarına boğuldu.
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7Adana'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPPSS) Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı'nda kapıların saat 10.00'da kapatılması nedeniyle 1 aday, sınava giremedi. Bazı adaylar ise sınava koşarak son anda yetişebildi.
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8Sınavın başlama saatinden kapıların 15 dakika önce kapatılması uygulaması bu yıl da uygulandı. Çukurova Üniversite Adana Meslek Yüksekokulu'nda ise KPSS yoğunluğu yaşandı. Kapılarda görevli polisler, adayların üzerlerini tek tek aradı. Kapıların saat 10.00'da kapanacağını öğrenen bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Sınava geç kalan 1 aday, salona alınmadı. Üzerinde kimlik olmayan başka bir aday ise kapıdan gönderildi.
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9ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim düzeyi KPSS sonuçları, 8 Kasım'da açıklanacak.
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