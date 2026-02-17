Ortaöğretim KPSS başvuru takvimi 2026: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?
17.02.2026 12:05
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca lise mezunu ve mezun adayı için memur olma şansı bu yıl da KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında belli olacak. ÖSYM'nin iki yılda bir düzenlediği ve büyük bir heyecanla beklenen KPSS ortaöğretim (lise) sınavı için geri sayım resmen başladı. Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için sınav takvimi netleşirken, hazırlık maratonu da hız kazandı. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak.
Söz konusu sınavın sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.