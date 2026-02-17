Ortaöğretim KPSS başvuru takvimi 2026: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?

Milyonlarca lise mezunu ve mezun adayı için memur olma şansı bu yıl da KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında belli olacak. ÖSYM'nin iki yılda bir düzenlediği ve büyük bir heyecanla beklenen KPSS ortaöğretim (lise) sınavı için geri sayım resmen başladı. Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için sınav takvimi netleşirken, hazırlık maratonu da hız kazandı. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?