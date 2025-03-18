Ortaokul ve lise bursluluk sınav tarihi MEB: İOKBS (PYBS) sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfları kapsayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı düzenleniyor. 2025 yılı PYBS yani İOKBS için başvurular 10 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sıra, ''İOKBS giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?'' sorusunda.
Ortaöğretime yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavına, açıköğretim öğrencileri katılamıyor. 2025 İOKBS uygulaması nisan ayında olacak. Sınavın beklenen giriş belgeleri ise sınavdan 7 gün kadar önce erişime açılıyor. PYBS (İOKBS) sınavı ne zaman?