Ortaokul ve lise bursluluk sınav tarihi MEB: İOKBS (PYBS) sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

2025 İOKBS NE ZAMAN?

MEB'e bağlı okulların 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00'da bursluluk sınavına katılacak.



Öğrencilere 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre tanınacak. Yanlış cevaplar ise doğru yanıtları etkileyecek. Öğrenciler A-B olarak iki çeşit kitapçık sunulacak.



Sınavda adaylara; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler derslerinin her birinden 20 tane soru sorulacak.



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan 5, 6, 7. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgilerden, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıflar Sosyal Bilgiler dersinden sorular yanıtlayacak.



Sınav sonuçları ise 30 Mayıs tarihinde meb.gov.tr'den açıklanacak.