ÖSYM 2020 sınav takvimi (ALES, YKS, KPSS)

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme kurumu 2020'de yapılacak olan sınavların tarihlerini açıkladı. Adaylar hangi sınavlara ne zaman başvurabileceklerini merak ediyor.
İşte ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi...
ALES/1 başvuru tarihleri: 13 Mart - 23 Mart 2020
ALES/1 geç başvuru: 1 Nisan 2020
ALES/1 sınav tarihi: 3 Mayıs 2020
ALES/1 sonuç tarihi: 28 Mayıs 2020
ALES/2 başvuru tarihleri: 24 Temmuz -6 Ağustos 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuruları 6 Şubat'ta başlamıştı.
Başvuruları 3 Mart'ta kadar sürecek olan sınavın ilk oturumu 20 Haziran'da.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS): 20-21 Haziran 2020
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2020
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2020
Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2020