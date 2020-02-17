ÖSYM 2020 sınav takvimi (ALES, YKS, KPSS)

ÖSYM 2020 SINAVLARI

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme kurumu 2020'de yapılacak olan sınavların tarihlerini açıkladı. Adaylar hangi sınavlara ne zaman başvurabileceklerini merak ediyor.

İşte ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi...