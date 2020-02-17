ÖSYM 2020 sınav takvimi (ALES, YKS, KPSS)

ÖSYM 2020 tüm sınav takvimine göre ALES, YKS, KPSS, başvuru ve sınav tarihleri...

ÖSYM 2020 SINAVLARI

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme kurumu 2020'de yapılacak olan sınavların tarihlerini açıkladı. Adaylar hangi sınavlara ne zaman başvurabileceklerini merak ediyor.

İşte ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi...

ALES 2020 BAŞVURULARI MART'TA BAŞLIYOR

Akademik kariyer hedefleyen kişiler için önemli bir olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav tarihleri açıklandı.

ÖSYM ALES 2020 SINAV TAKVİMİ

ALES/1 başvuru tarihleri: 13 Mart - 23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru: 1 Nisan 2020

ALES/1 sınav tarihi: 3 Mayıs 2020

ALES/1 sonuç tarihi: 28 Mayıs 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 24 Temmuz -6 Ağustos 2020

ALES 2020 TAKVİMİ

YKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuruları 6 Şubat'ta başlamıştı. 

Başvuruları 3 Mart'ta kadar sürecek olan sınavın ilk oturumu 20 Haziran'da.

2020 YKS TAKVİMİ

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS): 20-21 Haziran 2020

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2020

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2020

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2020

2020 YKS TAKVİMİ

2020 YKS'ye 'alyans' ve 'piercing' ayarı

2020 KPSS BAŞVURULARI MAYIS'TA BAŞLIYOR

Lisans düzeyinde genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri alan sınavı 19 Temmuz'da, KPSS alan bilgisi sınavı 25-26 Temmuz'da, öğretmenlik alan bilgisi testi ise 9 Ağustos'ta yapılacak. 

18 Ekim'de yapılacak önlisans düzeyi KPSS için ise başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Ortaöğretim düzeyi KPSS 8 Mayıs Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı 22 Kasım'da düzenlenecek.

2020 KPSS TAKVİMİ

KPSS Lisans: 19 Temmuz 2020

KPSS Lisans sonuç tarihi: 10 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 25 Temmuz 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 9 Ağustos 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans: 18 Ekim 2020
Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim: 8 Kasım 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 22 Kasım 2020

Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

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