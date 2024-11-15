ÖSYM 2024 lise KPSS tercihleri: Ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu, bu yıl sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumuna katılan adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tercihlerini yapacak ve atamalarını bekleyecek. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak. Peki, Ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS tercih takvimine dair araştırmalar hızlandı. Adaylar heyecanla ÖSYM'den kılavuzu açıklamasını beklemeye başladılar. Tercihlerin alınması ve sonuçların açıklanmasının ardından yerleşen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara atanacaklar. İşte, ÖSYM 2024 lise KPSS tercihlerinde son bilgiler...