ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı, yoğun ilgi görüyor. 670 binden fazla aday Şubat ayında yapılan sınava katılırken sonuçlar bugün belli oluyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre MSÜ sınav sonuçları erişime 18 Mart Salı günü açılacak. ÖSYM’nin sosyal medya ve resmi internet sayfasından yapılacak “ 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara ulaşabilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların eşit ağırlık, sözel, sayısal ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar yer alacak. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, MSÜ sınav sonuçları görüntüleme ekranı
2025-2026 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar ilan edilmek üzere. ÖSYM, yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçları adayların erişimine açacak. Sonrasında ise tercih süreçlerine dair duyurular takip edilecek. İşte, 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı...