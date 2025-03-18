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ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı, yoğun ilgi görüyor. 670 binden fazla aday Şubat ayında yapılan sınava katılırken sonuçlar bugün belli oluyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre MSÜ sınav sonuçları erişime 18 Mart Salı günü açılacak. ÖSYM’nin sosyal medya ve resmi internet sayfasından yapılacak “ 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara ulaşabilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların eşit ağırlık, sözel, sayısal ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar yer alacak. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, MSÜ sınav sonuçları görüntüleme ekranı

ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 1

2025-2026 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar ilan edilmek üzere. ÖSYM, yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçları adayların erişimine açacak. Sonrasında ise tercih süreçlerine dair duyurular takip edilecek. İşte, 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı...

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 2

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 yılı takvimine göre MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ 2025 sınav sonuçlarının, bugün saat 11.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.

Söz konusu MSÜ oturumuna katılan ve sonuçları bekleyen adayların, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesini kontrol etmesi gerekli.

MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR? 

ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 3

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 4

MSÜ SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?

MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri oturumlarından toplam doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak. MSÜ sonuç ekranında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türleriyle birlikte başarı sıralamaları bulunacak.

ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 5

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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