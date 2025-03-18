ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 yılı takvimine göre MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.



MSÜ 2025 sınav sonuçlarının, bugün saat 11.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.



Söz konusu MSÜ oturumuna katılan ve sonuçları bekleyen adayların, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesini kontrol etmesi gerekli.

MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?