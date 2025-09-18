ÖSYM 2025 takvimiyle duyuruldu: KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRMELERİN YAPILMASI

Kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak.



Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana; bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.



Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken, ÖSYM’ce sınavda girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek; bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecekt.



Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak; adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler.





