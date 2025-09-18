ÖSYM 2025 takvimiyle duyuruldu: KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen binlerce adayın katılımıyla düzenlenen sınavın sonuçları yıl başında açıklanan takvim doğrultusunda ilan edilecek.
KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde tamamlnacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) sonuçları, sınav takvimi doğrultusunda kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.