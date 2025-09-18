ÖSYM 2025 takvimiyle duyuruldu: KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen binlerce adayın katılımıyla düzenlenen sınavın sonuçları yıl başında açıklanan takvim doğrultusunda ilan edilecek.

KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde tamamlnacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) sonuçları, sınav takvimi doğrultusunda kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Açıklanacak sonuçlarla birlikte puan dağılımları ve adayların tercih süreci için gerekli veriler de paylaşılacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANMIŞTI

Sınava katılan adaylar ise soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00’dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Kitapçıkların erişime açık kalma süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.

YERLEŞTİRMELERİN YAPILMASI

Kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana; bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken, ÖSYM’ce sınavda girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek; bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecekt.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak; adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler.


Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştirildikten sonra, adayın birinci tercihine yerleşemeyen aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak; yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

Tercih işlemlerinin ilk günü itibarıyla 65 yaşını doldurmuş olanlar (9 Temmuz 1960 ve öncesi tarihte doğanlar) bu yerleştirme için tercih yapamayacaklardır.

