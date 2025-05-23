ÖSYM AÇIKLADI:2025 - DUS 1. Dönem sonuçları sorgulama ekranı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. 2025- DUS 1. dönem sınavı 20 Nisan tarihinde organize edilirken daha önce açıklanan takvimde sonuçların 15 Mayıs’ta erişime açılacağı duyurulmuştu. ÖSYM’den yapılan açıklamada bazı sorulara ilişkin iptal davası açıldığından sonuçların açıklanmasının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. DUS 1. dönem sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Nisan ayında yapılan sınava katılan adaylar ise “ DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak” sorusuna cevap arıyor. İşte, DUS sınav sonuçlarıyla ilgili son durum…
DUS sonuçları için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda iki kez düzenlenen oturumlara adaylar yoğun ilgi gösterdi. DUS sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte internet üzerinden sorgulanacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Sonuçların ertlenmesinin ardından adaylar, DUS sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihe odaklandı. Benzer şekilde ertelenen STS Öğretmenlik sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Peki DUS 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DUS sonuçlarıyla ilgili gelişmeler…