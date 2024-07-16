ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS tercih tarihleri belli oldu (YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?)

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.