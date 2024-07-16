ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS tercih tarihleri belli oldu (YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?)

YKS sınav sonuçları açıklandı, gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS tercih tarihleri belli oldu (YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS sonuçları belirtilen tarihten bir gün önce 16 Temmuz'da açıklandı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. YKS sonuçları ardından tercih tarihleri merak konusu oldu. YKS tercih tarihlerini  ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy duyurdu. 

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ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS tercih tarihleri belli oldu (YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?) - 2

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ersoy; "Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS tercih tarihleri belli oldu (YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?) - 3

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS tercih tarihleri belli oldu (YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?) - 4

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

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