ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS tercih tarihleri belli oldu (YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?)
YKS sınav sonuçları açıklandı, gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS sonuçları belirtilen tarihten bir gün önce 16 Temmuz'da açıklandı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. YKS sonuçları ardından tercih tarihleri merak konusu oldu. YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy duyurdu.