ÖSYM DGS 2025 geç başvuru takvimi: DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru (sınav) ücreti ne kadar?

DGS SINAV TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı, 2025 yılında 20 Temmuz Pazar günü saat 10:15’te düzenlenecek. Sınav, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak ve toplam 100 sorudan oluşan test için adaylara 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar, kılavuzda belirtilen lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.