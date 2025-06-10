ÖSYM DGS 2025 geç başvuru takvimi: DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru (sınav) ücreti ne kadar?

Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan veya gerekli şartları sağlayan adaylar, DGS oturumlarına katılacak. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. 21 Mayıs - 2 Haziran tarihinde yapılan başvuru süresini kaçıran adaylar ise geç başvuru takvimine odaklandı. DGS başvuru işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. DGS geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini yatırarak oturumlara katılabilecek. Peki DGS geç başvurular 2025 ne zaman başlıyor? İşte, DGS geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti…

ÖSYM DGS 2025 geç başvuru takvimi: DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru (sınav) ücreti ne kadar? - 1

DGS geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretine kıyasla zamlı olarak alınıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 20 Temmuz’da düzenlenecek. Sınava başvuru yapmayı unutan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar geç başvuru takvimi doğrultusunda müracaatlarını tamamlayabilecek. Geç başvuru işlemleri osym.ais.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Geç başvuru yapan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınavlara giriş yapamayacak. Peki DGS geç başvuru ücreti 2025 ne kadar? İşte, başvurulara ilişkin bilgiler…

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ÖSYM DGS 2025 geç başvuru takvimi: DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru (sınav) ücreti ne kadar? - 2

DGS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından DGS başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde alındı.

DGS geç başvurular ise 13 Haziran tarihinde başlayacak ve aynı gün saat 23.59’da sona erecek. Başvuru süreciyle ilgili gerekli bilgilendirmeler ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden yapılacak.

ÖSYM DGS 2025 geç başvuru takvimi: DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru (sınav) ücreti ne kadar? - 3

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2025 BELLİ OLDU

DGS geç başvuru ücreti anlaşmalı bankalar ve ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden banka/hesap kartıyla gerçekleştirilebiliyor.

DGS geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı olarak alınıyor. 025 DGS geç başvuru ücreti 1.425 TL olacak.

Ödeme işleminin geç başvuru günü içinde tamamlanmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacak. Adayların, ödeme sonrası başvuru bilgilerini https://ais.osym.gov.tr üzerinden kontrol etmeleri ve başvuru dökümünü saklamaları öneriliyor.

ÖSYM DGS 2025 geç başvuru takvimi: DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru (sınav) ücreti ne kadar? - 4

DGS SINAV TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı, 2025 yılında 20 Temmuz Pazar günü saat 10:15’te düzenlenecek. Sınav, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak ve toplam 100 sorudan oluşan test için adaylara 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar, kılavuzda belirtilen lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.

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