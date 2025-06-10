ÖSYM DGS 2025 geç başvuru takvimi: DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru (sınav) ücreti ne kadar?
Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan veya gerekli şartları sağlayan adaylar, DGS oturumlarına katılacak. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. 21 Mayıs - 2 Haziran tarihinde yapılan başvuru süresini kaçıran adaylar ise geç başvuru takvimine odaklandı. DGS başvuru işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. DGS geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini yatırarak oturumlara katılabilecek. Peki DGS geç başvurular 2025 ne zaman başlıyor? İşte, DGS geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti…
DGS geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretine kıyasla zamlı olarak alınıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 20 Temmuz’da düzenlenecek. Sınava başvuru yapmayı unutan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar geç başvuru takvimi doğrultusunda müracaatlarını tamamlayabilecek. Geç başvuru işlemleri osym.ais.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Geç başvuru yapan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınavlara giriş yapamayacak. Peki DGS geç başvuru ücreti 2025 ne kadar? İşte, başvurulara ilişkin bilgiler…