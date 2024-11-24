ÖSYM DGS başvuru ve sınav takvimi: 2025 DGS ne zaman?

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen DGS, yılda bir kez ve temmuz ayında yapılıyor. Söz konusu sınav için hazırlıklara başlayan adaylar şimdiden başvuru ve oturum takvimine odaklandı. İşte, 2025 DGS takviminde son durum...