ÖSYM DGS başvuru ve sınav takvimi: 2025 DGS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından önlisans bölümlerinden lisans bölümlerine geçmek isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) gelecek yılki tarihi merak konusu oldu. Peki, 2025 DGS ne zaman?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen DGS, yılda bir kez ve temmuz ayında yapılıyor. Söz konusu sınav için hazırlıklara başlayan adaylar şimdiden başvuru ve oturum takvimine odaklandı. İşte, 2025 DGS takviminde son durum...