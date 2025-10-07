ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2025: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada " Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

DGS tercih kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.