ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2025: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’den yapılacak açıklamaya çevrilmişti. DGS ek tercih takvimi belli oldu. DGS tercih işlemleri 7-13 Ekim tarihleri arasında ais.oym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. GS’de ek tercihlerden yararlanabilmek için adayların herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanmamış olması gerekiyor. DGS ek tercih kılavuzunda adayların tercih yapabileceği bölümlerin kontenjanları, taban puanları ve diğer bilgiler yer alacak. Peki DGS 2025 tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman başlayacak? İşte, DGS tercih sürecine ilişkin yapılan açıklama...

DGS ek tercih işlemleri bugün itibarıyla baıyor. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak. DGS ek tercih işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Adaylar, tercih listelerinde en fazla 30 üniversiteye yer verebilecek. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendirilecek. Peki 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, DGS ek tercih kılavuzuna ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklama...

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada " Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı. 

DGS tercih kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan veya buradan ulaşabilirsiniz. 

DGS TERCİH KILAVUZUNDA NELER VAR?

DGS tercih kılavuzunda adaylar, merkezi yerleştirmede kullanılan en düşük ve en yüksek puanları görüntüleyebilecek. DGS taban puanlarının yanı sıra adaylar, ilgili bölümlerden geçiş yapabilecekleri 4 yıllık üniversite-bölümleri, kılavuzda görüntüleyebilecek. DGS ek tercih kılavuzunda üniversitelerin özel-genel şartları da yer alacak. 

DGS TERCİH KILAVUZU 2025 İÇİN TIKLAYINIZ 

19 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI

Merkezi yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra sayısal veriler belli oldu. 2025 yılında üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen 103 bin aday tercih yaptı. Örgün öğretim, uzaktan eğitim, açıköğretim de yerleşen aday sayısı 56 bin 634 olurken boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 oldu. Bu kontenjanlara ek olarak, kayıt döneminde kayıt yaptırılmayan bölümler dahil edilecek. 

EK TERCİH NASIL YAPILACAK?

DGS ek tercih kılavuzu erişime açıldıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresinden tercih listesini dolduracak. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacak. Adaylar, tercih dönemi boyunca üniversitelerin tercih sırasını değiştirebilecek.

