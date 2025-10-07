ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2025: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?
DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’den yapılacak açıklamaya çevrilmişti. DGS ek tercih takvimi belli oldu. DGS tercih işlemleri 7-13 Ekim tarihleri arasında ais.oym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. GS’de ek tercihlerden yararlanabilmek için adayların herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanmamış olması gerekiyor. DGS ek tercih kılavuzunda adayların tercih yapabileceği bölümlerin kontenjanları, taban puanları ve diğer bilgiler yer alacak. Peki DGS 2025 tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman başlayacak? İşte, DGS tercih sürecine ilişkin yapılan açıklama...
DGS ek tercih işlemleri bugün itibarıyla baıyor. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak. DGS ek tercih işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Adaylar, tercih listelerinde en fazla 30 üniversiteye yer verebilecek. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendirilecek. Peki 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, DGS ek tercih kılavuzuna ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklama...