ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sınav giriş yerleri, osym.ais.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. 20 Temmuz’da yapılacak sınava kısa bir zaman kala gözler ÖSYM’ye çevrildi. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav günü adaylar, geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. DGS sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına giremeyecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alırken renkli veya renksiz olabilecek. Peki DGS sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? İşte, ÖSYM DGS sınav yerleri sorgulama ekranı…

ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

DGS sınav yerleri, adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmiyor. ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden sınav giriş belgeleri erişime açılacak. DGS sınav giriş belgesi üzerinde adayın kimlik bilgileri, sınava giriş yapacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Özellikle iki yıllık açıköğretim fakültelerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmayı hedefleyen binlerce aday sınavlara katılacak. Sınav günü, adayların geçerli belgelerle birlikte sınavın yapılacağı okulda en az 1 saat önce hazır olması gerekiyor. Peki DGS sınav giriş belgesi 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sınav yerlerinde son durum…

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ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

DGS sınav giriş belgesi, osym.ais.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav 20 Temmuz Pazar günü organize edilecek. Genellikle sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. 10 Temmuz’da Dikey Geçiş Sınavı giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor.

ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

“DGS sınav giriş belgesi yayınlandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.ais.gov.tr adresinden sınav giriş belgesine erişim sağlayabilecek.

DGS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafının olması zorunlu olacak. Sınav giriş belgesi renkli veya renksiz çıktı olarak alınabilecek.

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayların uyması gereken sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

SINAV 20 TEMMUZ’DA DÜZENLENECEK

İki yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar DGS oturumlarında ter dökecek. 20 Temmuz’da düzenlenecek sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek.  Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak

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