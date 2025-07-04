ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sınav giriş yerleri, osym.ais.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. 20 Temmuz’da yapılacak sınava kısa bir zaman kala gözler ÖSYM’ye çevrildi. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav günü adaylar, geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. DGS sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına giremeyecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alırken renkli veya renksiz olabilecek. Peki DGS sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? İşte, ÖSYM DGS sınav yerleri sorgulama ekranı…
DGS sınav yerleri, adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmiyor. ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden sınav giriş belgeleri erişime açılacak. DGS sınav giriş belgesi üzerinde adayın kimlik bilgileri, sınava giriş yapacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Özellikle iki yıllık açıköğretim fakültelerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmayı hedefleyen binlerce aday sınavlara katılacak. Sınav günü, adayların geçerli belgelerle birlikte sınavın yapılacağı okulda en az 1 saat önce hazır olması gerekiyor. Peki DGS sınav giriş belgesi 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sınav yerlerinde son durum…