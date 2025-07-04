ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sınav yerleri, adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmiyor. ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden sınav giriş belgeleri erişime açılacak. DGS sınav giriş belgesi üzerinde adayın kimlik bilgileri, sınava giriş yapacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Özellikle iki yıllık açıköğretim fakültelerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmayı hedefleyen binlerce aday sınavlara katılacak. Sınav günü, adayların geçerli belgelerle birlikte sınavın yapılacağı okulda en az 1 saat önce hazır olması gerekiyor. Peki DGS sınav giriş belgesi 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sınav yerlerinde son durum…