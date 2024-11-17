ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı! ALES/3 soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncüsü 17 Kasım Pazar günü tamamlandı. Sınavın sona ermesi ardından gözler 2024 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına çevrildi. ÖSYM, 2024-ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.
Yılın 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşti. 50 sözel 50 sayısal sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 150 dakika süre verildi.