ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı! ALES/3 soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncüsü 17 Kasım Pazar günü tamamlandı. Sınavın sona ermesi ardından gözler 2024 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına çevrildi. ÖSYM, 2024-ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı! ALES/3 soruları ve cevapları görüntüleme ekranı - 1

Yılın 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşti. 50 sözel 50 sayısal sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 150 dakika süre verildi.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı! ALES/3 soruları ve cevapları görüntüleme ekranı - 2

Sınavın hemen ardından ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı" denildi.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı! ALES/3 soruları ve cevapları görüntüleme ekranı - 3

ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, 17 Kasım 2024 tarihinde saat 13:20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 27 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." denildi.

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı! ALES/3 soruları ve cevapları görüntüleme ekranı - 4

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak. Adaylar AİS şifreleri ile sonuçlarına erişecek.

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