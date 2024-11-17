ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı! ALES/3 soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, 17 Kasım 2024 tarihinde saat 13:20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 27 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." denildi.