ÖSYM duyurdu: 2024 KPSS soru ve cevapları yayımlandı! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarına ait sorular ve cevap anahtarları 14 Temmuz Pazar günü sınavın hemen ardından paylaşıldı. Sınava başvuran adaylar, KPSS Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM üzerinden ulaşabilecek.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, bugün düzenlenen Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile başladı.
Oturumların geride kalması ile şimdi de cevap anahtarları adayların gündeminde. Yayımlanacak cevap anahtarları ile doğru/yanlış sayılarını öğrenecek memur adayları için 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları ÖSYM tarafından yayımlandı.