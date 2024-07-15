ÖSYM duyurdu: 2024 KPSS soru ve cevapları yayımlandı! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları

2024 KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS lisans oturumunun soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.

Duyuruda; "14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz" denildi.



Soru ve cevap anahtarı için tıklayınız



