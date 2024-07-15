ÖSYM duyurdu: 2024 KPSS soru ve cevapları yayımlandı! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarına ait sorular ve cevap anahtarları 14 Temmuz Pazar günü sınavın hemen ardından paylaşıldı. Sınava başvuran adaylar, KPSS Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM üzerinden ulaşabilecek.

ÖSYM duyurdu: 2024 KPSS soru ve cevapları yayımlandı! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları - 1

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, bugün düzenlenen Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile başladı.

Oturumların geride kalması ile şimdi de cevap anahtarları adayların gündeminde. Yayımlanacak cevap anahtarları ile doğru/yanlış sayılarını öğrenecek memur adayları için 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları ÖSYM tarafından yayımlandı. 

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: 2024 KPSS soru ve cevapları yayımlandı! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları - 2

2024-KPSS oturumlarının ilki Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi.

ÖSYM duyurdu: 2024 KPSS soru ve cevapları yayımlandı! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları - 3

2024 KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS lisans oturumunun soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. 

Duyuruda; "14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz" denildi. 

Soru ve cevap anahtarı için tıklayınız

ÖSYM duyurdu: 2024 KPSS soru ve cevapları yayımlandı! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları - 4

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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