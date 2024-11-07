ÖSYM duyurdu: DGS ek tercih sonuçları açıklandı (DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama)

DGS ek tercih sonuçları açıklandı. 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme sonuç duyurusu ÖSYM tarafından yapıldı. DGS ek yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak.

ÖSYM duyurdu: DGS ek tercih sonuçları açıklandı (DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama) - 1

25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

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ÖSYM duyurdu: DGS ek tercih sonuçları açıklandı (DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama) - 2

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, DGS ek tercih sonuçlarına 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM duyurdu: DGS ek tercih sonuçları açıklandı (DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama) - 3

EK KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM duyurdu: DGS ek tercih sonuçları açıklandı (DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama) - 4

Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

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