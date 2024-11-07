ÖSYM duyurdu: DGS ek tercih sonuçları açıklandı (DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama)

25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.