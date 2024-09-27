ÖSYM duyurdu: DGS tercih sonuçları açıklandı (DGS tercih sonuç sorgulama)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.Adaylar DGS yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM duyurdu: DGS tercih sonuçları açıklandı (DGS tercih sonuç sorgulama) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih sonuçları açıklandı.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: DGS tercih sonuçları açıklandı (DGS tercih sonuç sorgulama) - 2

DGS TERCİH SONUÇ EKRANI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre,  alınan 2024-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DGS TERCİH SONUÇ EKRANI

ÖSYM duyurdu: DGS tercih sonuçları açıklandı (DGS tercih sonuç sorgulama) - 3

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÖSYM duyurdu: DGS tercih sonuçları açıklandı (DGS tercih sonuç sorgulama) - 4

DGS TERCİH SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER