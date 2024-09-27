ÖSYM duyurdu: DGS tercih sonuçları açıklandı (DGS tercih sonuç sorgulama)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.Adaylar DGS yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih sonuçları açıklandı.