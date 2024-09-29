ÖSYM duyurdu: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (HMGS soruları ve cevapları görüntüleme sayfas)

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Eylül 2024 tarihinde yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar HMGS soru kitapçıkları ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyordu. HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı.

ÖSYM duyurdu: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (HMGS soruları ve cevapları görüntüleme sayfas) - 1

Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında (HMGS) başarılı olma şartı aranacak. Sonuçlar öncesinde adaylar  HMGS soru kitapçıkları ve cevaplar ile aldıkları puanı tahmin edebiliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (HMGS soruları ve cevapları görüntüleme sayfas) - 2

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

2024-HMGS ve İYÖS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları 

ÖSYM duyurdu: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (HMGS soruları ve cevapları görüntüleme sayfas) - 3

HMGS SINAV SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) soruları ve cevapları yayımlandı.

ÖSYM duyurdu: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (HMGS soruları ve cevapları görüntüleme sayfas) - 4

SORU CEVAP DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "29 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2024-İYÖS), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, 29 Eylül 2024 tarihinde saat 13.50'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 9 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." denildi.

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