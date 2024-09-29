ÖSYM duyurdu: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (HMGS soruları ve cevapları görüntüleme sayfas)
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Eylül 2024 tarihinde yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar HMGS soru kitapçıkları ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyordu. HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı.
Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında (HMGS) başarılı olma şartı aranacak. Sonuçlar öncesinde adaylar HMGS soru kitapçıkları ve cevaplar ile aldıkları puanı tahmin edebiliyor.