ÖSYM duyurdu: OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri nasıl güncellenir?

ÖSYM "2025-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri İçin Okul Müdürlüklerine Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılması" duyurusuyla OBP güncelleme sürecinin başladığını duyurdu. Peki, OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri nasıl güncellenir?

ÖSYM duyurdu: OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri nasıl güncellenir? - 1

Sınav değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerini kullanan ÖSYM, sistemde hata bulunan öğrenciler için OBP güncelleme sürecini gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre, üniversite adayları OBP güncellemesini 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri nasıl güncellenir? - 2

OBP GÜNCELLEME DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularında, MEB e-Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında (1 Temmuz 2025, saat 16.00'ya kadar) okul müdürlüklerine açılacaktır.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

ÖSYM duyurdu: OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri nasıl güncellenir? - 3

https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri, https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebilecektir.

İlgili okul müdürlüklerine önemle duyurulur." denildiç

ÖSYM duyurdu: OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri nasıl güncellenir? - 4

OBP GÜNCELLEME

1. Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin

AİS’e girin (e-Devlet şifrenizle veya mobil uygulama üzerinden).

“Eğitim Bilgileri” ya da “Başvuru / Eğitim Güncelle” sayfasına gidin

Burada lise bilgileri — okul adı, diploma notu, mezuniyet yılı — sistemde doğru şekilde listelenmiş mi kontrol edin.

2. Hatalı veya Eksik Bilgi Varsa Düzenleyin

e-Okul sisteminde mezuniyet bilgileri hatalıysa okul müdürlüğüne başvurarak düzeltme talep edin

e‑Okul’a eklenemeyen bilgiler için okulunuz, KKİS (Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi) üzerinden bilgileri sisteme işleyebilir

3. AİS Üzerinden Onaylayın

e‑Okul ya da KKİS üzerinden bilgiler düzeltildikten sonra, AİS’te “Eğitim Bilgisi Güncelle” sayfasına tekrar girin.

Güncellenmiş kayıtları seçin ve onaylayın .

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