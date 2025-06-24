ÖSYM duyurdu: OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri nasıl güncellenir?

OBP GÜNCELLEME

1. Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin



AİS’e girin (e-Devlet şifrenizle veya mobil uygulama üzerinden).



“Eğitim Bilgileri” ya da “Başvuru / Eğitim Güncelle” sayfasına gidin



Burada lise bilgileri — okul adı, diploma notu, mezuniyet yılı — sistemde doğru şekilde listelenmiş mi kontrol edin.



2. Hatalı veya Eksik Bilgi Varsa Düzenleyin



e-Okul sisteminde mezuniyet bilgileri hatalıysa okul müdürlüğüne başvurarak düzeltme talep edin



e‑Okul’a eklenemeyen bilgiler için okulunuz, KKİS (Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi) üzerinden bilgileri sisteme işleyebilir



3. AİS Üzerinden Onaylayın



e‑Okul ya da KKİS üzerinden bilgiler düzeltildikten sonra, AİS’te “Eğitim Bilgisi Güncelle” sayfasına tekrar girin.



Güncellenmiş kayıtları seçin ve onaylayın .