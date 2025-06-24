ÖSYM duyurdu: OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri nasıl güncellenir?
ÖSYM "2025-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri İçin Okul Müdürlüklerine Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılması" duyurusuyla OBP güncelleme sürecinin başladığını duyurdu. Peki, OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri nasıl güncellenir?
Sınav değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerini kullanan ÖSYM, sistemde hata bulunan öğrenciler için OBP güncelleme sürecini gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre, üniversite adayları OBP güncellemesini 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.