ÖSYM duyurdu: YKS tercih tarihlerinde değişiklik (YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?)

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci için geri sayım sürerken ÖSYM'den tarih değişikliği duyurusu geldi. Yapılan açıklamaya göre, YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz'da yayımlanacak. Peki, YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM duyurdu: YKS tercih tarihlerinde değişiklik (YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?) - 1

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci tercih takvimine odaklandı. ÖSYM'nin resmi duyurusu beklenirken, tercih işlemlerinin başlamasına da artık çok az bir zaman kaldı. Adaylar, tercih sürecinde nelere dikkat etmeli, hangi bölümleri önceliklendirmeli? Tercih kılavuzu, başarı sırası, taban puanlar ve yerleştirme sürecine dair tüm ayrıntılar haberimizde.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: YKS tercih tarihlerinde değişiklik (YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?) - 2

ÖSYM'DEN TARİH DUYURUSU

ÖSYM'den YKS tercih tarihlerine ilişkin yeni bir duyuru geldi. Yapılan açıklamaya göre, YKS tercihleri ağustos ayının ilk günlerinde başlayacak. Yapılan açıklamada; "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

ÖSYM duyurdu: YKS tercih tarihlerinde değişiklik (YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?) - 3

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 1 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında, yayımlanacak kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.

İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.

ÖSYM duyurdu: YKS tercih tarihlerinde değişiklik (YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?) - 4

TERCİHLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercihlerinizi başarı sıranıza uygun ve gerçekçi bir şekilde yapın.

Sadece puan değil, bölümün bulunduğu şehir, üniversitenin olanakları, eğitim dili gibi kriterleri de göz önünde bulundurun.

Tercih listenizde hem garantili hem de hedeflediğiniz bölümler mutlaka yer alsın.

Tercih işlemini son güne bırakmayın, sistem yoğunluğu nedeniyle erişim sorunları yaşanabilir.

ÖSYM duyurdu: YKS tercih tarihlerinde değişiklik (YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?) - 5

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

DAHA FAZLA GÖSTER