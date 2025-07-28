ÖSYM duyurdu: YKS tercih tarihlerinde değişiklik (YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?)

ÖSYM'DEN TARİH DUYURUSU

ÖSYM'den YKS tercih tarihlerine ilişkin yeni bir duyuru geldi. Yapılan açıklamaya göre, YKS tercihleri ağustos ayının ilk günlerinde başlayacak. Yapılan açıklamada; "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.