ÖSYM duyurdu: YKS tercih tarihlerinde değişiklik (YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?)
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci için geri sayım sürerken ÖSYM'den tarih değişikliği duyurusu geldi. Yapılan açıklamaya göre, YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz'da yayımlanacak. Peki, YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci tercih takvimine odaklandı. ÖSYM'nin resmi duyurusu beklenirken, tercih işlemlerinin başlamasına da artık çok az bir zaman kaldı. Adaylar, tercih sürecinde nelere dikkat etmeli, hangi bölümleri önceliklendirmeli? Tercih kılavuzu, başarı sırası, taban puanlar ve yerleştirme sürecine dair tüm ayrıntılar haberimizde.