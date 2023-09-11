ÖSYM duyurdu: YKS'de ek tercih süreci başladı (2023 Ek Yerleştirme Kılavuzu ile boş kontenjanlar paylaşıldı)
ÖSYM yayımladığı açıklamayla YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu. "2023 Ek Yerleştirme Kılavuzu" ile boş kontenjanlar paylaşıldı. Yapılan yazılı açıklamada; "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır." denildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercih sonuçlarını açıklaması ve kayıtların da sona ermesinin ardından gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrilmişti. YKS ek yerleştirme tercihleri 11 Eylül itibariyle başladı.