ÖSYM erişim sorunu nedeniyle MHK012 hatası gündem oldu: MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür?

ÖSYM erişim sorunu nedeniyle MHK012 hatası gündem oldu. TC kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmak isteyen adaylar , MHK012 hatası ile karşı karşıya kaldı. Peki, MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür?

ÖSYM erişim sorunu nedeniyle MHK012 hatası gündem oldu: MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür? - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav yerlerinin açıklanması nedeniyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesine ziyaretler artış gösterdi. Sonuçlarını öğrenmek isteyen milyonlarca adayın ardından sitede yoğunluk yaşanıyor. Peki, MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür?

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ÖSYM erişim sorunu nedeniyle MHK012 hatası gündem oldu: MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür? - 2

MHK012 HATASI NEDİR?

MHK012 hatası, genellikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılan işlemler sırasında veya sınav başvuruları ve sonuç sorgulamaları sırasında karşılaşılan teknik bir hata kodudur. Bu hata genellikle sistem yoğunluğu, bağlantı sorunları veya sunucu taraflı bakım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkar.

ÖSYM erişim sorunu nedeniyle MHK012 hatası gündem oldu: MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür? - 3

MHK012 HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sayfayı Yenileyin: Tarayıcınızın sayfasını yenileyerek yeniden deneyin.

Tarayıcıyı Kapatıp Açın: Tarayıcınızı kapatıp açarak veya farklı bir tarayıcı deneyerek işlemi tekrar yapmayı deneyin.

Farklı Bir Cihaz Kullanın: Eğer telefon kullanıyorsanız bilgisayardan veya tablet gibi başka bir cihazdan deneyin.

ÖSYM erişim sorunu nedeniyle MHK012 hatası gündem oldu: MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür? - 4

Yoğunluk Saatlerinde Denemeyin: Özellikle sonuç açıklama günlerinde aşırı yoğunluk yaşandığı için, yoğunluğun azaldığı saatlerde tekrar deneyin.

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Zayıf veya kopan bağlantı sorunlara yol açabilir; bağlantınızı kontrol edin.

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