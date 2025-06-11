ÖSYM erişim sorunu nedeniyle MHK012 hatası gündem oldu: MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür?

MHK012 HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sayfayı Yenileyin: Tarayıcınızın sayfasını yenileyerek yeniden deneyin.



Tarayıcıyı Kapatıp Açın: Tarayıcınızı kapatıp açarak veya farklı bir tarayıcı deneyerek işlemi tekrar yapmayı deneyin.



Farklı Bir Cihaz Kullanın: Eğer telefon kullanıyorsanız bilgisayardan veya tablet gibi başka bir cihazdan deneyin.



