ÖSYM erişim sorunu nedeniyle MHK012 hatası gündem oldu: MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür?
ÖSYM erişim sorunu nedeniyle MHK012 hatası gündem oldu. TC kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmak isteyen adaylar , MHK012 hatası ile karşı karşıya kaldı. Peki, MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav yerlerinin açıklanması nedeniyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesine ziyaretler artış gösterdi. Sonuçlarını öğrenmek isteyen milyonlarca adayın ardından sitede yoğunluk yaşanıyor. Peki, MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür?