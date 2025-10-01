ÖSYM HMGS/2 sonuçları için tarih verdi: HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) kısa süre önce tamamlandı. Sınav süreci ardından gözler ÖSYM tarafından yayımlanan takvime çevrildi. Peki, HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM HMGS/2 sonuçları için tarih verdi: HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS, 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılırken toplam 60 bina ve 632 salon kullanıldı. 2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM HMGS/2 sonuçları için tarih verdi: HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM HMGS/2 sonuçları için tarih verdi: HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KİTAPÇIKLAR 10 GÜN SÜREYLE AÇIK OLACAK 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Eylül'de uygulanan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.


ÖSYM HMGS/2 sonuçları için tarih verdi: HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek.

DAHA FAZLA GÖSTER