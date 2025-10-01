ÖSYM HMGS/2 sonuçları için tarih verdi: HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS, 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılırken toplam 60 bina ve 632 salon kullanıldı. 2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.