ÖSYM kılavuzu yayımlandı: 2024 BESYO parkur sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi. Peki, 2024 BESYO parkur sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde; özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde aynı tarih ve zamanda merkezi özel yetenek sınavı yapılmasına karar verildi. İşte, 2024 BESYO parkur sınavı hakkında bilgiler...