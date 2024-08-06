ÖSYM kılavuzu yayımlandı: 2024 BESYO parkur sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi. Peki, 2024 BESYO parkur sınavı ne zaman?

ÖSYM kılavuzu yayımlandı: 2024 BESYO parkur sınavı ne zaman? - 1

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde; özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde aynı tarih ve zamanda merkezi özel yetenek sınavı yapılmasına karar verildi. İşte, 2024 BESYO parkur sınavı hakkında bilgiler...

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ÖSYM kılavuzu yayımlandı: 2024 BESYO parkur sınavı ne zaman? - 2

ÖSYM KILAVUZU YAYIMLADI


ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlıkça merkezi ÖZYES yapılacak.

Bu kapsamda, ÖZYES Kılavuzu'na ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

ÖSYM kılavuzu yayımlandı: 2024 BESYO parkur sınavı ne zaman? - 3

BESYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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