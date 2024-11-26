ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimi: 2025 Lisans KPSS sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından kamuda memur olma hedefi olan adaylarım katılım sağladığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) gelecek yılki tarihi merak konusu oldu. Peki, 2025 Lisans KPSS sınavı ne zaman?
Kamuya bağlı kurumlarda istihdam edilme hayali olan pek çok kişi, lisans mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS'nin Lisans oturumuna dair araştırmalarına hız verdi. KPSS başvuru tarihinin yanı sıra sınav tarihleri de araştırılıyor. Öte yandan KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu gelecek yıl yapılmayacak.