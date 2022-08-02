ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen KPSS'de ilk hafta sonu geride kaldı. Maraton gelecek iki hafta sonu da devam edecek. Bununla birlikte, 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Öte yandan Sınavları saniyelerle kaçıran adaylar büyük üzüntü yaşadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.08.2022 - 08:54

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 1

Memur alımı için milyonlarca adayın katıldığı KPSS'nin iki oturumu geride kaldı.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 2

Sınavın genel yetenek ve kültür oturumu sabah saat 10.15'de başladı.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 3

Adaylar kimlik ve sınava giriş belgeleriyle salona alındı. Kurallar gereği saat 10.00'dan sonra içeri kimse alınmadı.

KPSS'DE MERAK ETTİREN SORU 

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 4

bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başladı. 100 dakika içinde sınava katılanlara 80 soru yöneltildi.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 5

Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da benzer görüntüler oluştu.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 6

Yollarda araç kuyrukları oluştu. Sınavın kapılacağı merkezlerin önünde de sıra vardı.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 7

2022 KPSS TARİHLERİ

Çok sayıda aday sınavı saniyelerle kaçırdığı için geri dönmek zorunda kaldı.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 8

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şanslı olanların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Sınava yetişmeye çalışan adaylar, polis ekipleri tarafından okullara götürüldü.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 9

2022-KPSS lisans maratonu, 6 Ağustos'ta saat 10.15'te, alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve aynı gün saat 14.45'te alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos saat 10.15'teki alan bilgisi 3. oturumuyla (işletme, muhasebe, istatistik) devam edecek.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 10

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 11

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 12

TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Diğer taraftan, ÖSYM 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM KPSS lisans soruları için tıklayınız

ÖSYM KPSS lisans soruları (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 13

ÖSYM'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

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