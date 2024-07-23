ÖSYM KPSS takvimi: KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvurularının ne zaman biteceği, lise mezunu olan ve kamuda görev almak isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz'da başlamıştı. Peki, KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor?
2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvurular alınmaya başlandı. 2024 KPSS ortaöğretim başvurularının bitiş tarihi, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündeminde yer almaya başladı. Lise mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı her 2 yılda bir yapılıyor. İşte, 2024 lise KPSS takvimi hakkında bilgiler...