ÖSYM KPSS takvimi: KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvurular alınmaya başlandı. 2024 KPSS ortaöğretim başvurularının bitiş tarihi, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündeminde yer almaya başladı. Lise mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı her 2 yılda bir yapılıyor. İşte, 2024 lise KPSS takvimi hakkında bilgiler...