ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli olmuştu. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih süreci yaklaşık 1 hafta sürecek. Tüm gözler şimdi ÖSYM tercih ekranının açılması ve söz konusu tercihler için kılavuzun yayınlancağı saatte. İşte, KPSS-2023/2 tercihleri hakkında bilgiler...