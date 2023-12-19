ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS-2023/2 tercih kılavuzu, kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Haftalar öncesinden KPSS-2023/2 tercihleri için ÖSYM tarafından tarih ilanı yapılmıştı. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme için ÖSYM'den gelecek duyurular takip ediliyor. 2023'ün son KPSS tercih işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan alınan puan doğrultusundan ilgili alanlarda yapılacak. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli olmuştu. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih süreci yaklaşık 1 hafta sürecek. Tüm gözler şimdi ÖSYM tercih ekranının açılması ve söz konusu tercihler için kılavuzun yayınlancağı saatte. İşte, KPSS-2023/2 tercihleri hakkında bilgiler...