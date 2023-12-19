ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS-2023/2 tercih kılavuzu, kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Haftalar öncesinden KPSS-2023/2 tercihleri için ÖSYM tarafından tarih ilanı yapılmıştı. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme için ÖSYM'den gelecek duyurular takip ediliyor. 2023'ün son KPSS tercih işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan alınan puan doğrultusundan ilgili alanlarda yapılacak. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli olmuştu. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih süreci yaklaşık 1 hafta sürecek. Tüm gözler şimdi ÖSYM tercih ekranının açılması ve söz konusu tercihler için kılavuzun yayınlancağı saatte. İşte, KPSS-2023/2 tercihleri hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? - 2

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2023/2 tercihleri kapsamında; bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme tercihleri alınacak.

KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? - 3

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS-2023/2 tercih kılavuzunun, başvuru işlemlerinin başlaması ile eş zamanlı erişime açılacağı tahmin ediliyor.

Tercih kılavuzunun sabah erken saatlerde adayların erişimine açılması ve sürecin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? - 4

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER