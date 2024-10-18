ÖSYM KPSS tercih takvimi: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
2024 KPSS Ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek. KPSS ön lisans tercih takviminin ne zaman yayınlanacağı ise kasım ayına az bir zaman kala gündem oldu. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
Kamuda memur olmak adına KPSS oturumlarına katılım sağlayan ön lisans mezunu binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı tercih sürecine odaklandı. Yakın zaman önce KPSS ön lisans branş sıralamaları açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından adayların beklentileri de yükseldi. İşte, ÖSYM KPSS ön lisans tercihlerinde son gelişmeler...