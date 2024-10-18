ÖSYM KPSS tercih takvimi: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?

2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 KPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.



Ekim ya da Kasım ayı içinde söz konusu kılavuzu dair gelişme olması bekleniyor.



Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.