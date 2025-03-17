ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

MSÜ sınavı değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır.Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.