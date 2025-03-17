ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. ÖSYM MSÜ sonuçlarının erişime açılacağı tarihi daha önce paylaştığı takvimle birlikte duyurmuştu. MSÜ sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri sonuçlarla birlikte toplam doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Adaylar elde ettikleri puanlarla birlikte kara, deniz, hava harp okulları ve 2 yıllık astsubay meslek yüksekokullarını tercih edebilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih yaklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçların açıklanma tarihini, paylaştığı takvimle duyurmuştu. MSÜ sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. MSÜ sonuçları ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, MSÜ sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…