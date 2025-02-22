ÖSYM MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

MSÜ sınavı hazırlıklarını tamamlayan adaylar, İstanbul ve diğer birçok ilde olumsuz hava koşulları sebebiyle son dakika gelişmelerini yakından takip ediliypr. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. Yüzbinlerce adayın katılımıyla düzenlenecek sınav için geri sayım başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy adaylara uyarı da bulundu. Peki MSÜ sınavı ertelendi mi, iptal mi? MSÜ 2025 ne zaman yapılacak? İşte, sınava ilişkin son gelişmeler…

ÖSYM MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat Pazar günü yapılacak. 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak. İşte, sınavın ertlenme durumuna dair son bilgiler...

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ÖSYM MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 2

2025 MSÜ SINAVI ERTELENECEK Mİ?

2025-MSÜ oturumunun ertelenmesi beklenmiyor. Konuya ilişkin en yetkili ağızdan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan açıklama geldi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.

Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.

ÖSYM MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 3

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bin 580 adayın bu haktan yararlandığını ve Kaymakamlık Sınavı'na başvuran 56 engelli aday için uygun sınav ortamının oluşturulduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim."

ÖSYM MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 4

MSÜ SINAVININ İÇERİĞİ


2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek.

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