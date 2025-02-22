ÖSYM MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
MSÜ sınavı hazırlıklarını tamamlayan adaylar, İstanbul ve diğer birçok ilde olumsuz hava koşulları sebebiyle son dakika gelişmelerini yakından takip ediliypr. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. Yüzbinlerce adayın katılımıyla düzenlenecek sınav için geri sayım başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy adaylara uyarı da bulundu. Peki MSÜ sınavı ertelendi mi, iptal mi? MSÜ 2025 ne zaman yapılacak? İşte, sınava ilişkin son gelişmeler…
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat Pazar günü yapılacak. 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak. İşte, sınavın ertlenme durumuna dair son bilgiler...