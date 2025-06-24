ÖSYM MSÜ taban puanları 2025 | MSÜ Erkek /Kadın KHO, HHO, DHO taban (en düşük) puanlar açıklandı mı? (Sayısal, sözel, eşit ağırlık, genel)

Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılarak askeri okullarda üniversite eğitimi almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği tercih sonuçları erişime açıldı. 4 yıllık lisans bölümlerinin yanı sıra MSÜ’de 2 yıllık Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu gibi 2 yıllık lisans bölümleri bulunuyor. Son yapılan yerleştirmelerde Hava Harp Okulu sayısal puanla en düşük 360 puanla öğrenci alımı yaparken kadın adaylarda ise taban puan 389 olmuştu. Peki MSÜ 2025 taban puanları belli oldu mu? İşte, detaylar…