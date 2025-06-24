ÖSYM MSÜ taban puanları 2025 | MSÜ Erkek /Kadın KHO, HHO, DHO taban (en düşük) puanlar açıklandı mı? (Sayısal, sözel, eşit ağırlık, genel)

MSÜ taban puanları 2025, tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gündem oldu. Kara, Deniz ve Hava Harp okulları ile birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarını tercih etmeye hazırlanan adaylar en düşük puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Açıklanan takvime göre adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilecek. Taban puan en düşük puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamına geliyor. MSÜ’de ilk tercih aşamasını yapmayanlar ikinci tercih etabına çağrılmadı. MSÜ taban puanları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türüne göre değişkenlik gösteriyor. Peki 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ’de yapılan son yerleştirmelere ilişkin taban puanları…

ÖSYM MSÜ taban puanları 2025 | MSÜ Erkek /Kadın KHO, HHO, DHO taban (en düşük) puanlar açıklandı mı? (Sayısal, sözel, eşit ağırlık, genel) - 1

Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılarak askeri okullarda üniversite eğitimi almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği tercih sonuçları erişime açıldı.  4 yıllık lisans bölümlerinin yanı sıra MSÜ’de 2 yıllık Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu gibi 2 yıllık lisans bölümleri bulunuyor. Son yapılan yerleştirmelerde Hava Harp Okulu sayısal puanla  en düşük 360 puanla öğrenci alımı yaparken kadın adaylarda ise taban puan 389 olmuştu. Peki MSÜ 2025 taban puanları belli oldu mu? İşte, detaylar…

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ÖSYM MSÜ taban puanları 2025 | MSÜ Erkek /Kadın KHO, HHO, DHO taban (en düşük) puanlar açıklandı mı? (Sayısal, sözel, eşit ağırlık, genel) - 2

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından her yıl yapılan yerleştirmelere ilişkin sayısal veriler açıklanıyor. MSÜ 2024 taban puanları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 2025 yılı  Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak. Taban puanlar, sınavın zorluk kolaylık derecesi, katılım sayısına göre değişebiliyor.

ÖSYM MSÜ taban puanları 2025 | MSÜ Erkek /Kadın KHO, HHO, DHO taban (en düşük) puanlar açıklandı mı? (Sayısal, sözel, eşit ağırlık, genel) - 3

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

ÖSYM MSÜ taban puanları 2025 | MSÜ Erkek /Kadın KHO, HHO, DHO taban (en düşük) puanlar açıklandı mı? (Sayısal, sözel, eşit ağırlık, genel) - 4

ASTSUBAY MYO ADAYLAR

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

ÖSYM MSÜ taban puanları 2025 | MSÜ Erkek /Kadın KHO, HHO, DHO taban (en düşük) puanlar açıklandı mı? (Sayısal, sözel, eşit ağırlık, genel) - 5

TAKVİM BELLİ OLDU

Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 01-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilecektir.

Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılmıştır.
a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,
b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.

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