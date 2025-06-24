ÖSYM MSÜ taban puanları 2025 | MSÜ Erkek /Kadın KHO, HHO, DHO taban (en düşük) puanlar açıklandı mı? (Sayısal, sözel, eşit ağırlık, genel)
MSÜ taban puanları 2025, tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gündem oldu. Kara, Deniz ve Hava Harp okulları ile birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarını tercih etmeye hazırlanan adaylar en düşük puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Açıklanan takvime göre adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilecek. Taban puan en düşük puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamına geliyor. MSÜ’de ilk tercih aşamasını yapmayanlar ikinci tercih etabına çağrılmadı. MSÜ taban puanları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türüne göre değişkenlik gösteriyor. Peki 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ’de yapılan son yerleştirmelere ilişkin taban puanları…
Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılarak askeri okullarda üniversite eğitimi almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği tercih sonuçları erişime açıldı. 4 yıllık lisans bölümlerinin yanı sıra MSÜ’de 2 yıllık Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu gibi 2 yıllık lisans bölümleri bulunuyor. Son yapılan yerleştirmelerde Hava Harp Okulu sayısal puanla en düşük 360 puanla öğrenci alımı yaparken kadın adaylarda ise taban puan 389 olmuştu. Peki MSÜ 2025 taban puanları belli oldu mu? İşte, detaylar…