ÖSYM MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025 bilgisi: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Üniversite eğitimlerini 2-4 yıllık Kara, Deniz ve Hava Harp okulları ve meslek yüksekokullarında almak isteyen binlerce aday 18 Nisan tarihine kadar tercihlerini tamamladı. Haziran ayının gelmesiyle birlikte adaylar son dakika yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Tercih sonuçları internet üzerinden erişime açılırken adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Peki 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih sonuçları bilgisi…
MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. MSÜ tercih sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. MSÜ yerleştirme işlemleri ise aday değerlendirme puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Adayların tercih sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak. MSÜ tercih sonuçları ekranında adayların ikinci seçim aması bilgileri ve randevu tarihleri bulunacak. Yerleştirmelerin ardından okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda MSÜ Rektörlüğü ayrıca yerleştirme yapabilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih yerleştirme sonuçlarında son durum…