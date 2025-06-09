ÖSYM MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025 bilgisi: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. MSÜ tercih sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. MSÜ yerleştirme işlemleri ise aday değerlendirme puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Adayların tercih sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak. MSÜ tercih sonuçları ekranında adayların ikinci seçim aması bilgileri ve randevu tarihleri bulunacak. Yerleştirmelerin ardından okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda MSÜ Rektörlüğü ayrıca yerleştirme yapabilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih yerleştirme sonuçlarında son durum…