ÖSYM sınav takvimi 2023: KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 yılı sınav takviminin yayımlanıp yayımlanmadığı gündemde yer alıyor. Yeni yılda KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavlarına girecek olan binlerce kişi, sınavların ne zaman olduğunu ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı?

ÖSYM sınav takvimi 2023: KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? - 1

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

ÖSYM yeni sınav takvimini, seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte güncellemeye başladı.

ÖSYM sınav takvimi 2023: KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? - 2

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.

Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM sınav takvimi 2023: KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? - 3

2023 KPSS NE ZAMAN?

Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

ÖSYM sınav takvimi 2023: KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? - 4

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor.

Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

ÖSYM sınav takvimi 2023: KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? - 5

2023 ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir.

ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.

ÖSYM sınav takvimi 2023: KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? - 6

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 26 Mart 2023’de düzenlenecek.

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