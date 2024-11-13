ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? (Başvuru ve sınav tarihleri)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de açıklandı. Yeni sınav takvimiyle birlikte öğrenciler sene başından itibaren sınavlara hazırlık yapacak. Peki, 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri.

ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? (Başvuru ve sınav tarihleri) - 1

2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Her yıl YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına giren milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav takvimi, ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlandı. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi.

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ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? (Başvuru ve sınav tarihleri) - 2

2025 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? (Başvuru ve sınav tarihleri) - 3

2025 KPSS TARİHİ

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? (Başvuru ve sınav tarihleri) - 4

2025 MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? (Başvuru ve sınav tarihleri) - 5

2025 DGS TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? (Başvuru ve sınav tarihleri) - 6

ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.

6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 25 Temmuz'da, 23 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

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