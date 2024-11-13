ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? (Başvuru ve sınav tarihleri)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de açıklandı. Yeni sınav takvimiyle birlikte öğrenciler sene başından itibaren sınavlara hazırlık yapacak. Peki, 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri.
2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Her yıl YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına giren milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav takvimi, ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlandı. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi.