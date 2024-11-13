ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? (Başvuru ve sınav tarihleri)

ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.



6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 25 Temmuz'da, 23 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

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