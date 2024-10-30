ÖSYM sınav takvimi 2025 için gözler o tarihte: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takviminin yayımlanacağı tarih, sınavlara katılacak olan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yayımlanacak olan 2024 sınav takvimiyle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de belli olacak. Yeni sınav takvimi öncesinde gözler ise geçtiğimiz yılın tarihine çevrildi. Peki, 2025 ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak?
2025 ÖSYM sınav takvimi için geri sayım başladı. Her yıl YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına girecek olan yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav takvimi için gözler o tarihe çevrildi. Peki, 2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?