ÖSYM sınav takvimi 2025 için gözler o tarihte: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takviminin yayımlanacağı tarih, sınavlara katılacak olan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yayımlanacak olan 2024 sınav takvimiyle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de belli olacak. Yeni sınav takvimi öncesinde gözler ise geçtiğimiz yılın tarihine çevrildi. Peki, 2025 ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM sınav takvimi 2025 için gözler o tarihte: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman? - 1

2025 ÖSYM sınav takvimi için geri sayım başladı. Her yıl YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına girecek olan yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav takvimi için gözler o tarihe çevrildi. Peki, 2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?

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ÖSYM sınav takvimi 2025 için gözler o tarihte: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman? - 2

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"ni 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.

2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi. Fakat bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

ÖSYM sınav takvimi 2025 için gözler o tarihte: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman? - 3

Böylelikle 2025 yılında organize edilecek olan KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihlerinin de kasım ayında netlik kazanması bekleniyor.

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