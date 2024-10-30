ÖSYM sınav takvimi 2025 için gözler o tarihte: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

2025 ÖSYM sınav takvimi için geri sayım başladı. Her yıl YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına girecek olan yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav takvimi için gözler o tarihe çevrildi. Peki, 2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?